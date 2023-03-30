Bursa'da yağış sevindirdi

Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa’da, etkili olan kar ve yağmur Bursalıları sevindirdi.

Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa’da, salı ve çarşamba günü etkili olan yağmur ve kar Bursalıları sevindirdi. Bursa’nın içme suyunu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri toplamda yüzde 4 arttı.

Tasarruf uyarısı ve etkili olan yağışlarla birlikte Doğancı Barajı’nda salı günü yüzde 44 olan su seviyesi 45’e, Nilüfer Barajı’nda ise yüzde 13’dan 16’ya yükseldi. Uludağ’da ise yoğun kar yağışının ardından kar kalınlı 108 santimetreye yükseldi. Yetkililer ise suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.