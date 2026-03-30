Bursa'da yağışla istinat duvarı çöktü, 3 lüks otomobil zarar gördü

Bursa’da sağanak yağışla birlikte Uludağ’ın eteklerindeki Çekirge Mahallesi’nde bir apartmanın istinat duvarı çöktü. 3 lüks otomobil duvar altında kalarak ağır hasar gördü. Olayın sabaha karşı 5’te yaşanması muhtemel bir faciayı önledi. Gün ağarınca otoparka inen vatandaşlar, park halindeki araçların üzerine düşen taş parçalarını görünce kısa süreli şaşırma yaşadı.

Sabah saatlerindeki olay sonrası olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların daha fazla zarar görmemesi ve güvenli şekilde çıkarılabilmesi için otopark alanındaki taşları temizledi, ayrıca araçların çıkışını engelleyen koruma demirlerini keserek araçların bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı.

Öte yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri de bölgede incelemelerde bulunarak istinat duvarının durumu hakkında teknik değerlendirme yaptı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bazı araçlarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yetkililer, bölgede muhtemel risklere karşı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.