Bursa'da yağmur suyunu varillere biriktirerek tasarruf ediyor

Bursa’nın İznik ilçesindeki vatandaşın, yağmur sularının boşa akmaması için gösterdiği çaba büyük beğeni topladı.

Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde evinin saçaklarından akan yağmur sularını bidonlara yönlendiren vatandaşın, biriktirdiği suyu temizlik, bahçe sulama ve çeşitli günlük ihtiyaçlarında kullanması herkes tarafından takdir edildi. Kuraklık tehdidinin her geçen gün arttığı dönemde, çevreye duyarlı bu uygulama hem su tasarrufu sağlıyor hem de mahalle sakinlerine örnek oldu.