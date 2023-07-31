Bursa'da yamaç paraşütü heyecanı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Orhangazi ilçesinde düzenlenen 10. Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yoğun ilgi gösterilen yarışmaya çok sayıda yamaç paraşütü pilotu katıldı. Bu yıl organizasyonun 10’su yapılan yarışmada sporcular, bin 100 metre yükseklikten uçarak havada belirlenen noktalara ulaşıp, zorlu rotayı tamamladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda yamaç paraşütü pilotunun katıldığı yarışma, gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan yamaç paraşütü yarışmasına paraşüt tutkunları yoğun ilgi gösterdi.