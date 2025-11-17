Bursa'da yanan 2 katlı evin 78 yaşındaki sahibi kayıp

Bursa’nın Uludağ eteklerindeki Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin 78 yaşındaki sahibine ise ulaşılamadığı belirtildi.

Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kuştepe mevkiindeki 2 katlı evde çıkan yangın mahallede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Dar sokakların ve bitişik nizam yapıların bulunduğu bölgede yükselen alevler kısa sürede binayı sararken, yangın bitişikteki 2 katlı eve de sıçradı. Kentin birçok noktasından görülen alevler üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda araç ve personel kısa sürede bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine yönlendirildi. Mahalle sakinleri, hızla yayılan alevleri endişeyle izledi. Dar sokaklar ve bitişik yapılar nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Alevlerin yükseldiği anlar ise havadan dronla görüntülendi.

Yangının çıktığı evde oturan 78 yaşındaki Kazım Kaya’ya ulaşılamadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.