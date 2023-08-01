Bursa'da yanan fabrikalara 3 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ediyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alevlere teslim olan 4 fabrikayı söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına havadan 3 helikopter ve 2 uçak ile karadan ise 50’nin üzerinde itfaiye aracının müdahalesi devam ediyor.

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi’nde yükselen alevler, cam, iplik ve metal fabrikalarına da sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, çevre il ve ilçelerden de ekipler sevk edildi. Olay yerine karadan 50’nin üzerinde itfaiye aracı 100’ün üzerinde personeller müdahale ederken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri, Balıkesir’den gelen helikopter ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterine havadan ayrıca 2 uçak destek vermek için geldi.

5 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.