Bursa'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda tavuk yemi yüklü bir kamyon motor bölümünden alev aldı. Sürücüsünün son anda emniyet şeridine çekip indiği kamyon alev topuna dönerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olay sabaha karşı 06.45 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Muhlis Koçu (65) idaresindeki 41 K 6272 tavuk yemi yüklü bir kamyon Gemlik Karsak kavşağını geçtikten sonra motor bölümünden alev aldı.

Sürücü son anda emniyet şeridine çekti

Yangını fark eden sürücü Muhlis Koçu, kamyonu emniyet şeridine çekerek son anda araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon yangınına yoldan geçen bazı araç sürücüleri yangın tüpü ile müdahale etti. Alev topuna dönen araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile tamamen söndürüldü.

Yangında tavuk yemi yüklü kamyon metal yığınına dönerken, otoyolda ise güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.