Bursa'da yangın faciası 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen baba ve 3 kişilik komşu aile ise hastaneye kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocuklar ve 30 yaşındaki annenin geçici koruma statüsündeki Suriyeli vatandaşlar olduğunu açıkladı.

Alınan bilgiye göre, saat 23.52 sıralarında Uludağ’ın eteklerindeki Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi’nde 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu mahallede sobadan kaynaklı yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Mimar Sinan ve Kestel noktalarından ekipler müdahale etti.

İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde Suriye uyruklu 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine 112 ambulans, kriminal ve asayiş ekipleri, AFAD ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri de yangını söndürmek isterken zehirlenen baba ve üst kattaki 3 kişilik Suriyeli aileyi hastaneye kaldırdı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine geldi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin geçici koruma statüsündeki Suriyeli aile olduğunu ifade ederek, “Burada içerideki aileye ait çocuklar, ikisi yeğenleri. Baba dışarıda. Gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. 112 ekipleri Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık durumu iyi. Yangında maalesef 9 Suriyeli kökenli kişi hayatını kaybetti. 1 anne baba ve çocuk Suriye uyruklu 3 kişi de dumandan etkilendi. Onlar Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşları 3 ile 10 arasında. Yangının çıkış sebebi itfaiye ön tespitlerine göre sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Savcılarımız incelemesini yapıyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “ Başımız sağolsun. Gece yarısında yaşanan bir yangın. İlk kat işyeri. 4 katlı işyeri. Yangın ikinci katta olmuş ve vefatlar da orada. 9 kişilik bir aile. Bir anne ve 8 çocuk. Çocuklardan 6’sı anneye ait. Çocukların doğum tarihleri 2011 ve 2021 arasında. Savcılarımız incelemeyi yapacaklar. Sobadan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Başımız sağolsun”diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, elim bir olayla karşılaştıklarını kaydederek, “Uludağ’ın eteklerinde Değirmönü Mahallesi’nde 4 katlı binada yangın çıkıyor. Yangında maalesef 9 kişiyi kaybetti. Bir anne 6 çocuğu ve 2 de çocukların kuzeni olmak üzere vefat ediyorlar. Binanın dördüncü katında 3 kişilik bir aile dumandan etkileniyor. Hastanedeler ve durumları iyi. Çocukların babası da yangını alınca geliyor ve dumandan etkilenip hastaneye kaldırılıyor. Çok acı bir olay. Sobadan kaynaklı bir yangın olduğunu biliyoruz” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da görevli savcılarla birlikte olay yerinde inceleme yaptı. Kriminal ekipleri ve itfaiyenin çalışmasının ardından 9 cansız bedenin otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılması bekleniyor.

Yangında anne Amine El Cesim, (30) Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10) Muhammet El Cesim (3) Yasir El Cesim (2) Ahmet El Cesim (6) Garam El Cesim (8) Maram El Cesim (10) Ali El Cesim (10) hayatını kaybetti.

Çocukların 6’sının anne Amine El Cesim’e ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın babanın ve komşuların ifadesine başvuracağı kaydedildi.