Bursa'da yangına off-road araçlarıyla müdahale

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri ve off-road araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa’da bulunan Yalıntaş Mahallesi’nin kırsal bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple kırsal alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevki sırasında off-road araçlarıyla yangın bölgesine çıkan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, 1 helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.