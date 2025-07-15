Bursa'da yaralı ağaçkakan tedavi altına alındı

Bursa’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaralı bir ağaçkakan, Minareliçavuş Mezarlığı’nda duyarlı bir vatandaş tarafından bulundu.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre "hassas türler" arasında yer alan bu özel türün, kedilerin saldırısına uğradığı değerlendiriliyor. Yaralı haldeki kuş, mezarlığı ziyarete giden Özge Şahin tarafından fark edilerek bulunduğu yerden alındı.

Şahin’in haber vermesiyle harekete geçen yetkililer, ağaçkakanı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Birimi’ne teslim etti. Tedavisine başlanan kuş, iyileşme sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Uzmanlar, nesli tehdit altında olan yaban hayvanlarına yönelik bu tür duyarlılıkların hayati önemde olduğunu vurguluyor.