Bursa'da yaşayan Bileciklilerin sayısı 40 bine ulaştı

Bursa Bilecikliler Derneği, kentte yaşayan Bilecik nüfusuna kayıtlı Bursa’da yaşayan 40 bin kişi olduğunu açıkladı.

Bursa Bilecikliler Derneği 2006 yılında kurularak, yaptığı birçok etkinlikle Bilecik kültürünün tanıtımını gerçekleştiriyor. Dernek, Bursa’da yaşayan bütün Bileciklilerin birlik ve beraberliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı, "Yaptığımız sosyal ve kültürel etkinliklerle Bursa’da Bilecik’i en güzel şekilde tanıtıyoruz. Çalışmalarımızda en büyük destekçimiz Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’dir" diye konuştu.

"TÜİK’ten aldığımız verilere göre Bursa’da 40 bin Bilecikli hemşerimiz var"

"Bursa’da 40 bin Bilecikli hemşerimiz yaşıyor" diyen Başkan Mısırlı, “TÜİK’ten aldığımız verilere göre Bursa’da 40 bin Bilecikli hemşerimiz var. Bunların 26 bini Pazaryeri ilçemiz nüfusuna kayıtlı. 4 bini Bilecik Merkez, 4 bin Gölpazarı ilçemize ve diğer ilçelere kayıtlı 6 bin vatandaşımız yaşıyor. Dernek yönetimi arkadaşlarımız ile birlikle Bursa’da yaşayan hemşerilerimize ulaşıp dernek bünyemize katıyoruz” ifadelerini kullandı.