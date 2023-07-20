Bursa'da yaşlı kadına köpek saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.

Bursa'da yaşlı kadına köpek saldırdı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Edebey Mahallesi’nde tarlada meydana geldi. Türkan Demiral (63), tarlada çalıştığı sırada komşusu Gülbeyaz A.’nın köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, kadını sol bacağından ısırarak yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.