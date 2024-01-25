Bursa'da yaya güvenliği için yeni uygulama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinde konfor ve güvenliği artıracak bir uygulamayı daha kente kazandırdı. Sinyalize kavşaklarda yaya güvenliğinin arttırılması amacıyla devreye alınan yaya yolu aydınlatma sistemi, yayalar için yeşil ışık yandığında devreye girerek yaya yolunu aydınlatıyor. Bu sayede hem sürücüler hem de yayalar için ikinci bir uyaran etkisi oluşuyor.

Bursa’da yeni yol, köprü ve kavşak, raylı sistem ve toplu taşıma yatırımları ile ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinde konfor ve güvenliği artıracak bir uygulamayı daha kente kazandırdı. Sinyalize kavşaklarda yaya güvenliğinin arttırılması amacıyla devreye alınan yaya yolu aydınlatma sistemi projesi kapsamında Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde toplam 20 farklı kavşakta ve caddede bulunan yaya geçitlerine yaya armatürleri takıldı. Sinyalize kavşakta hali hazırda bulunan sinyal lambaları ile senkronize olarak aydınlatma sisteminin de devreye girmesi sürücüler için ikinci bir uyaran etkisi oluşturuyor. Yine yaya ışıklarının değişimi sırasında devreye giren aydınlatma sistemi o an için telefonuna bakan ya da sinyal lambasını takip etmeyen yayalar içinde ikinci bir uyaran etkisi oluşturarak yaya güvenliği için etkili oluyor. Proje, özellikle akşam ve gece saatlerinde kullanılan kavşak ve caddelerde karanlık sebebiyle tedirginlik yaşayan vatandaşları, sürücülerin yaya yolu üzerinde daha rahat görebilmelerini sağlıyor. Baş üstü sinyal direklerine montajlı aydınlatma sistemi sayesinde yaya yolu üzerinde bulunan kişinin görünürlüğü artıyor. Yayaların güvenliği için düşünülen projenin, kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sinyalize kavşaklarla senkronize çalışan yaya yolu aydınlatma sistemi ile ilgili vatandaşların olumlu geri dönüşleri olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli Elektrik Mühendisi Zafer Kavak, “Yaya yolu aydınlatma projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirmiş olduğumuz sinyalize kavşaklarla senkronize olarak çalışan adaptif bir sistem. Şöyle ki; yayalar için yeşil ışık süresi boyunca sinyal direkleri üzerine montajladığımız aydınlatma armatürleri vasıtasıyla yaya yolunu aydınlatıyoruz. Böylece yayalarımızın karşıdan karşıya daha rahat, daha güvenli bir şekilde geçişlerini sağlamış oluyoruz. Sabit aydınlatma sistemi yerine adaptif aydınlatmanın yapılması hem yayalar hem de sürücüler için ayrı bir uyaran etkisi oluşturuyor. Araç sürücüleri için kırmızı lambayla birlikte devreye giren aydınlatma sistemi sinyal lambasının yanı sıra ikinci bir uyaran etkisi oluşturmakta. Yine ışıkta bekleyen yayalardan sinyal lambasını takip etmeyen, farklı bir yöne veya telefona bakan ya da başka bir şeyle uğraşan yayalar da aydınlatma sisteminin devreye girmesiyle birlikte yaya geçişinin başladığının farkına varıyorlar ve güvenli bir şekilde geçişlerini sağlamış oluyorlar” diye konuştu.