Bursa'da yılbaşı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Bursa’nın İnegöl ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi sıkı bir denetim atağı başlattı. Tekel bayiler ve kuruyemişçiler başta olmak üzere, tatlıcılar, manav ve marketler denetlendi. 39 iş yerine çeşitli ihlallerden dolayı idari yaptırım uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve genel düzen ve tertibin sağlanması adına yılbaşı öncesi sıkı bir denetim atağı başlattı. Tekel bayiler, kuruyemişçiler, tatlıcılar ile manav ve marketler ekipler tarafından tek tek denetlenerek hem fahiş fiyat hem de vatandaşların sağlığı ile ilgili konular için önlemler alındı.

39 iş yerine idari yaptırım

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programlı denetimler, yılbaşının da yaklaşması sebebiyle ilçemizde faaliyet gösteren, tekel bayii, kuruyemişçiler, tatlıcılar, manav ve marketlerin denetimleri gerçekleştirilmiştir. Denetimler doğrultusunda işletmelerin işyeri açma ruhsatları, fiyat etiketleri, iş yeri genel temizliği, kasa-raf fiyat uyumu, tazelik ve son kullanma tarihi, işgal, genel tertip ve düzen gibi konulara dikkat edildi. Denetim sonucunda 39 işyerine çeşitli ihlallerden dolayı idari yaptırım uygulanmıştır.”