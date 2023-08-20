Bursa'da yıldızların altında sinema keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcak günlerin yaşandığı yaz aylarında vatandaşlara açık havada sinema keyfi yaşatıyor. Yunuseli Havalimanı’ndaki araç sinemasına yoğun ilgi gösteren Bursalılar, nostalji dolu bir akşam yaşadı.

Bursa’da altyapıdan kültürel faaliyetlere kadar her alanda aralıksız çalışmalar sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarını değerlendirebileceği farklı programlara da ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından şehrin farklı noktalarında düzenlenen açıkhava sineması etkinliği vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Hüdavendigar Kent Parkı’nda çocuklara yönelik ‘Luca’ isimli film gösterimi yapılırken, son olarak Yunuseli Havalimanı’nda da ‘Araç Sineması’ düzenlendi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Bursalılar, dışarıda beyaz perdenin tadını çıkardı. ‘Suikast Treni’ adlı filmi araçlarının içerisinden izleyen vatandaşlar, organizasyondan büyük keyif aldıklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlik çerçevesinde 22 Ağustos Salı akşamı Pınarbaşı Parkı’nda ‘Luca, 25 Ağustos Cuma akşamı ise ‘Enkanto’ adlı filmler gösterilecek.