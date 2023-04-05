Bursa'da yumrukların konuştuğu yol verme kavgası kameralarda
Bursa'da sürücüler arasındaki yumruklu yol verme kavgası kameraya yansıdı.
Bursa’da sürücüler arasındaki yumruklu yol verme kavgası kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek yumruk yumruğa kavga etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.