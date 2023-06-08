Bursa'da yürekleri sızlatan görüntü...Kendisini çeken ata böyle işkence yaptı

Bursa’da bir vatandaş gündüz vakti kendisini çeken ata işkence yaptı. Şahısın sopa ile atın yüzüne vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi’nde gündüz vakti bir kişi kendisini çeken ata işkence yaptı. Eline aldığı sopa ile atın yüzüne vuran kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar hem cep telefonu ile kayıt yaparken hem de polise haber verdi.