Bursa'da Zeynep Bastık'la Cumhuriyet coşkusu

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne alan Zeynep Bastık, yağmura rağmen seslendirdiği şarkılarla Bursalıların içini ısıttı.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’inci yılını, birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde sahne alan Türk pop müziğinin yıldızı Zeynep Bastık, yağmurlu havaya rağmen enerjisiyle tüm Bursalılara coşku dolu bir akşam yaşattı. Seslendirdiği hem duygusal hem hareketli parçalardan oluşan repertuarıyla müzikseverleri adeta büyüleyen Bastık, etkileyici sahne performansıyla da izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı adeta kırmızı beyaza bürüyen yüzlerce kişinin şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kalplerimizin en güzel yerinde, hep birlikte paylaşmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Yağmura ve soğuğa rağmen, bu meydanı dolduran sizlerin varlığı, Cumhuriyet’e olan sevdamızın en güçlü göstergesidir. Biz şikayet etmiyoruz. Çünkü biliriz ki, yağmur berekettir, umuttur, gelecektir. Bu akşam da, Cumhuriyetimizin 102’nci yılını Zeynep Bastık konseriyle hep birlikte kutluyoruz. Burada Cumhuriyetine sahip çıkan, geleceğine umutla bakan, asla geri adım atmayan gençleri görüyorum. Gökyüzü ağlamadan gökkuşağı görülmez. Güzel günler çok yakın. Bugünleri hep birlikte geçecek, yarınların güneşli günlerine hep birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet’in bize kazandırdığı faziletlerle, erdemle, onurla ve umutla yaşamayı sürdüreceğiz. Bize bu onurlu yaşam hakkını armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. O halde, yaşasın Cumhuriyet. Nice

102 yıllara" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkarak ünlü sanatçıya çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.