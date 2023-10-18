Bursa'da zeytinlikte kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda kadın cesedi bulundu.

Bursa'da zeytinlikte kadın cesedi bulundu
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Umurbey Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanın sahibi, ağaçların bulunduğu kısımda yerde hareketsiz halde bir kişiyi görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de incelemede bulundu.

Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.