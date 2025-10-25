Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1'i ticari araç ile 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’de Bursa’ya seyir halinde olan Sedat M.(20) yönetimindeki 16 BKT 814 plakalı otomobil, yavaşlayan sürücü Mehmet M.(53) yönetimindeki 16 ALK 034 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan hafif ticari araç, önündeki Hülya A.(34) yönetimindeki 16 AKJ 978 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.