Bursa'da zorla alıkonulduğunu iddia eden kadını polis kurtardı

Bursa’da bir kadının zorla alıkonulduğunu iddia etmesi üzerine harekete geçen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatız tabanca ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde bir dükkanda S.S. isimli bir kadının zorla alıkonulduğu iddiası üzerine harekete geçen Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri, A.G. isimli bir kişiye ulaşarak kapıyı açtırdı. İçeri giren ekipler S.S.’nin arkadaşı A.A.’nın belinde silah gördüğü için korktuğunu ve bu yüzden ihbarda bulunduğunu tespit etti.

İçeride bulunan A.G., E.K., A.A. ve E.K. isimli dört kişinin sorgulamasını yapan ekipler, E.K.’nın çevreyi kasten kirletmek ve görev yaptırmamak için direnme suçlarından 8 ay kesinleşmiş ceza ile arandığını belirledi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise, 1.40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısından alınan arama kararı ile içeride arama yapan ekipler, ofis kısmında bulunan masanın gizli bölmesinde, 6 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. İş yeri tuvaletinin yan tarafında hurda eşyaların arasından sonradan tartımı yapılan 180 gram metamfetamin ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.Y. ve beraberindeki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.