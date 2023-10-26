"Bursa’daki 1 milyon kişi risk altında"

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, Bursa’da yaşanabilecek bir depremde 1 milyon kişinin risk altında olduğunu söyledi. AK Parti’den Osmangazi Belediye Başkan aday adayı olduğunu belirten Serkan Işık, "Görev verildiği takdirde Osmangazi eski yapılan yüzde 60’ını vatandaşların de memnuniyetini göz önünde bulundurarak 3 yıl içerisinde yenileyeceğimizi taahhüt ediyorum" diye konuştu.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve tecrübeleriyle AK Parti’den Osmangazi Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Işık, "Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin bizlere yapı stokumuzun sağlamlaştırılması gereğini çok acı bir şekilde gösterdi. Unutmamalıyız ki korkulan Marmara depremi için de, çanlar iyice çalmaya başladı. Bursa’da felaketin nefesini ensemizde hissettiğimiz şehirlerin başında gelmektedir. Bursa’da yaşanan 1855 yılında 40 gün arayla meydana gelen depremin üzerinden 1,5 asırdan fazla zaman geçti. Emsallerimize baktığımız zaman büyük depremler 150-200 aralarla oluşmaktadır. 1855 yılında meydana gelen 7,5 ve 7 şiddetinde olan depremde Bursa’nın nüfusu 33 bindi. Ancak şimdi ise 3,5 milyon nüfustan bahsediyoruz" diye konuştu.

"Osmangazi için topyekûn bir dönüşüme ihtiyaç var"

Türkiye’nin yaşadığı bu büyük depremler sonrasında karşılaştığı manzaranın vahameti düşünüldüğünde, önceliğimiz acil kentsel dönüşüm hamlesi olduğu sonucuna varıyoruz. Bursa’da yapılacak söz konusu dönüşüm ise eski yerleşim yerlerini bünyesinde barındıran Osmangazi ilçesinden başlamalıdır. İlçedeki yapılaşmanın yüzde 70’i meydana gelecek bir depremde yıkım tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu değerlendiriyoruz. Osmangazi ilçesinin topyekûn bir dönüşüm hamlesine ihtiyacı vardır" dedi.

"Osmangazi’deki eski yapıların yüzde 60’ını 3 yılda dönüştüreceğiz"

Osmangazi ilçesindeki yapıların yenilenmesinin nasıl aşılacağının formülünü tekrar tekrar gözden geçirdiklerini belirten Işık, "Görev verildiği takdirde Osmangazi eski yapıların yüzde 60’ını vatandaşların de memnuniyetini göz önünde bulundurarak 3 yıl içerisinde yenileyeceğimizi taahhüt ediyorum. Yıllardır üzerinde çalıştığım planlarımızı harekete geçirmek için kadim şehir şehir Bursa’nın kalbi Osmangazi ilçesine hizmet etmek istiyorum. Bu yolda Türkiye 100 yılı misyonu ile kalkınma hamlesini sürdüren AK Parti’nin bir gönüldeşi olarak sizlerin huzurundayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Türkiye çapında başlatılan kentsel dönüşüm hamlesine katkı sunmak için Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı görevine talibim. AK Parti’den Osmangazi İlçe Belediye Başkan aday adayı oldum" şeklinde konuştu.

"Bursa’daki 1 milyon kişi risk altında"

Osmangazi’de en büyük tehlikenin yapı stokunun eski olduğu bölgelerin olduğunu ifade eden Işık, "Oluşabilecek bir Marmara depreminde İstanbul ve Bursa en büyük yarayı alacak diyorlar. Ama Bursa’da da en büyük yarayı alacak yerler eski yerleşim yerleridir. Bu bölgenin de Osmangazi ilçesinde olduğunu görüyoruz. Hiçbir zaman bu bölge kendini yenileyemiyor. Bu atıllaşmışlığa kimse gelip de yatırım yapmak istemiyor. Bunun bir şekilde planlanıp daha hızlanması gerekiyor. 31 Aralık 2022 tarihinde 96 milyon metrekare yeni yapılaşmanın olduğu açıklandı. Bu da takribi 1 milyon 400 bin nüfusa tekabül ediyor. Eğer biz Bursa’nın 3 milyon 200 bin gibi bir nüfusundan bahsediyorsak. Yaklaşık 1 milyon kişi risk altında demektir" dedi.

"Rezerv alanlara taşıyarak dönüşümü sağlayacağız"

Osmangazi bölgesinde en öncelikle dönüşüm yapılması gereken yerin Altıparmak ve Çarşamba mahallesi olduğunu herkes konuştuğunu ifade eden Işık, "Bitişik nizamda ortalama 5 ve 8 kat olan binalar yer almaktadır. Dönüşümde fazla da yükseltemeyeceğimiz bir alandan bahsediyor. Bundan dolayı herkesin bu bölgenin kentsel dönüşümünün hayal olduğunu düşünüyor. Ancak hayal değil, gerçek olabilir. Bu alandaki insanların rezerv alanlara taşınarak oradaki hareket alanını sağlayıp özel sektörü buraya yatırım için sokabiliriz. Hazine arazilerinin tekrar imarlaşması, özellikle ulaşım ve alt yapısı tamamlanmış bölgeler çok önemlidir. Örneği Şehir hastanesi bölgesinde metro, ulaşım, altyapı tamamlanmış durumda. Buradaki hazine arazilerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm 3 şekilde yapılır. Ya kamulaştırıp sıfırdan yapılır. Müteahhittin kazanç sağlayacağı bir sistem kurarsınız. Ya da bir rezerv alan oluşturup kalanların olduğu yerde kentsel dönüşüme devam edersiniz” diye konuştu.