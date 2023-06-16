Bursa'daki depremzede öğrencilerin takdir başarısı

Asrın felaketi sonrası Şanlıurfa ve Hatay’dan Bursa’ya gelen depremzede öğrenciler, karne günü takdir almanın sevincini yaşadı.

Deprem sonrası aileleriyle birlikte Bursa’ya gelen 6.’ıncı sınıf öğrencisi Muhammet Berat Öztürk ve 8.’inci sınıf öğrencisi Hayrunisa Keleş, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Şerif-Rabia Kutlucan Ortaokulu’nda eğitimine devam etti. İki öğrenci, çalışmalarını takdir belgesi ile süsledi. Okul Müdürü Fethullah Çelik’ten karnelerini alan çocuklar, takdir belgesini görünce mutluluk yaşadı.

Karnesini takdir belgesiyle taçlandırmanın mutluluğunu yaşayan Muhammet Berat Öztürk, “Ben ve ailem Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinden Bursa’ya geldik. Burada eğitimime devam ettim. Bugün takdir belgesi aldığım için çok mutluyum. Tabii Şanlıurfa’dan Bursa’ya geliş süreci biraz zorlayıcı geçti. Ama burada kendimi geliştirmeye devam ettim. Takdir belgesi alarak bu gelişimimi aileme de göstermiş oldum. Okulumuzun öğretmenleri ve müdür bey bana çok yardımcı oldu. İlk geldiğimde biraz utanıyordum. Ancak sonradan arkadaşlarıma ve öğretmenlerime alıştım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bursa’da bin 946 okulda 660 bin 48 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline girmiş oldu. Okulların son gününde Kestel ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç da ortak oldu.