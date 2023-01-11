Bursa'daki eğitim işbirliği diğer illere örnek oldu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle yapılan çalışmalar Türkiye’deki diğer illere de örnek oldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, panelistler ve eğitim camiası katıldı. Çepni, “Bizler yaklaşık iki yıldır Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok yakın ilişki içerisindeyiz. Onlarca değil yüzlerce seminer ve kurum içi eğitimleri düzenliyoruz bu yaptığımız iş birliği sadece Bursa’yı etkilemedi. Türkiye’nin diğer illerine de örnek oldu. Bu da bizi üniversite olarak çok mutlu ediyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bize çok destek veriyor ve güveniyor. Bizde elimizden geldiği kadar tüm kadrolarımızla sahada olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Çepni ayrıca, “Eğitim Fakültesi sadece öğretmen yetiştiren bir yer değildir. Eğitim Fakültesi hizmette olan ve iş başında olan öğretmenlere her türlü eğitimi, deneyimi, yeniliği kazandırmalı. Bu anlamda Kendimizi hazırlamamız ve deneyim kazanmamız gerekiyordu. Bunu son birkaç yılda başardığımızı düşünüyorum” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Altıntaş da, “Bizim aslında kurumlarımızın dünyadaki gelişim ve değişimleri takip eden ve yöneten, bilgi birikimlerini artıran bir stratejimiz var. Biz bir adım attık ve eğitim fakültesi ile çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. Bu konuda rektör hocamızın başkanlığındaki desteği göz ardı etmememiz gerekiyor. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerçekten gelişime ve öğrenmeye açığız. Bu konuda da destek olacağınızın farkındayız” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, “Göreve geldiğimizde bizim iki önemli mottomuz vardı. Bunlardan birisi öğrenci dostu üniversite olmaktı. Büyük ölçüde erişilebilen bir yönetim modeli ile ilk üç ay içerisinde yapmış olduğumuz anketlere göre yüzde on altılık bir memnuniyet artışı olduğunu gördük. İkinci mottomuz da, kampüsün duvarları arasına hapis edilmiş, tabiri caizse gettolaşmış şehirden, toplumdan, insandan kopuk ve hatta bazen üstenci bir bakışla buyurgan bir üniversite modeli yerine toplum ile iç içe geçmiş, şehrin derdini kendi derdimiz edineceğimiz bir modeli oluşturacağımızı ifade ettik. Bugün bu ikinci hedefimiz unsurlarından birini gerçekleştiriyoruz. Bugün itibari ile 285 protokol imzalamışız. Üniversiteler içinde bulunduğu toplumun ortak aklını temsil eder. Toplumda bir talep bir ihtiyaç varsa bunu karşılamak üniversiteye düşüyor. Biz olaya bu anlayışla bakıyoruz. Toplumun her bir derdini kendi derdimiz ve sancımız olarak değerlendiriyoruz. Problemlerin çözümleri veya bulunduğumuz noktadan daha ileriye nasıl gideriz diye bu konular üzerine kafa yoruyor, çalışıyor ve eyleme döküyoruz” dedi.

Konuşmalar sonrası BUÜ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyyat Gökçe moderatörlüğünde panelistler sunumlarını gerçekleştirdi. İlk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, ‘Yeni Nesil Öğretim Programlarının ve Sorularının Teorik Temellerini Anlamaya Yolculuk’ konulu sunumu yaptı. Daha sonra panel Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü‘nden Prof. Dr. A. Amanda Jane Audrey’in ‘Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu sunumu, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nagihan Oğuz Duran’ın ‘Öğrencinin Sınavla Sınavı: Sınava Hazırlığın Psikolojisini Anlamak’ konulu sunumu ve son olarak Finlandiya Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Pası Reınıkaınen’in ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde Eğitim, Finlandiya’ konulu sunumu ile sona erdi.