Bursa'daki ev yangınında kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ulaşılamayan ev sahibi 78 yaşındaki Kazım Kaya’nın cansız bedeni bulundu.

Uludağ eteklerinde bulunan Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde, Kuştepe mevkiindeki 2 katlı evde çıkan yangın, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle hızla büyüdü, alevler kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sırasında kendisine ulaşılamayan ev sahibi Kazım Kaya’ya (78) yönelik arama çalışmaları, ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında sonuç verdi. Enkazda ve çevresinde yapılan detaylı incelemede Kaya’nın cansız bedenine gece saat 03.00 sıralarında ulaşıldı. Kaya’nın ölüm haberi mahallede büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından netlik kazanacak.