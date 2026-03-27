Bursa'daki feci kaza: Torunun ardından dede de kurtarılamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen otomobilin yokuş aşağı hareket ederek çarptığı çocuğun ardından, ağır yaralanan dedesi de 19 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Mart günü saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit S. (30) 34 GYL 461 plakalı otomobili yol kenarına park ederek markete gitti. Bu sırada el freninin çekilmediği öne sürülen otomobil, yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Kontrolden çıkan araç yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra kaldırımda el ele yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut’a (11) çarptı. Yayaları altına alan otomobil, daha sonra bir sitenin duvarı ile elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan dede ve torunları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Öykü Durgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dede de hayatını kaybetti

Durumu ağır olan dede Piri Durgut ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Durgut, kazadan 19 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.