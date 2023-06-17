Bursa'daki hayvan pazarlarında şap karantinası

Kurban Bayramı için doğu illerinden getirilen bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Bursa genelinde birçok hayvan pazarında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

İnegöl, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki bazı hayvan pazarlarına hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Tedbirlerin Kurban Bayramı’nın 1. gününe kadar devam edeceğini belirten Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa genelinde hiçbir ilçe ve mahallede şap vakasının olmadığını, doğu illerinden gelen bazı hayvanlarda hastalığın görüldüğünü ancak hayvanların hepsinin aşılı olduğunu, aşının tesiri ile hastalığın 10 gün içerisinde kaybolacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ilk şap hastalığının İnegöl’de görülmesi üzerine İnegöl’de hayvan pazarlarına yönelik önlem alınmıştı. Ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki denetimler sırasında görülen hastalık üzerine Mustafakemalpaşa Hayvan Pazarı da kapatıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetlemeleri sırasında Gemlik, Osmangazi (Geçit) ve Nilüfer (Alaaddinbey) hayvan pazarlarında da şap hastalığı tespit edildi. Karantinaya alınan bu pazarlarda, hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı. Pazarlara başka hayvan alınmazken oradaki mevcut hayvanlarında dışarıya çıkarılmalarına izin verilmiyor. Hastalığı denetimler sırasında tespit edip pek çok pazarda karantina tedbirlerini başlatan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece gündüz pazarlarda nöbetçi ekip bırakıp 24 saat gözetim altına alarak aralıksız ilaçlama yapıyor.

Şu an için Bursa’da 3 hayvan pazarında faaliyet olduğu buralardaki hayvanlarında kurban gününe kadar çıkışlarına izin verilmeyeceği, Kurban Bayramı’nın birinci günü kesim yerlerine gönderilip buralardan vatandaşlara teslim edileceği öğrenildi.

Bursa’nın hiçbir ilçe ve mahallesinde şap hastalığının görülmediğini belirten Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Yerli hayvanlarda hiçbir sıkıntı yok. Bayburt, Muş, Erzurum ve Ağrı’dan gelen hayvanlarda şap hastalığına rastlanıldı. O hayvanların da hepsi aşılı, hepsinin kağıtları var. Zaten aşıları olmadan bir yerden başka bir yere götürülemiyorlar. 15 gün önce hepsi aşılanmış. Aşının etkisi 15-20 günü buluyor. 10 gün içerisinde hayvanlardaki hastalığın tamamen söneceğini düşünüyoruz" dedi.

İnsan sağlığı açısından herhangi bir tehlikesi olmayan hastalık sebebiyle hayvanların ağızlarında ve bacaklarında kızarıklıklar, bazen de yaralar meydana geldiği, hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşmadığı bildirildi.