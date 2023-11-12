Bursa'daki iş merkezi yangını güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da küle dönen iş merkezindeki yangında güvenlik kamerası görüntüleri tüyleri ürpertti. Yan sitedekilerin alevlerden kaçma anları saniye saniye görüntülere yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin altındaki kafeden çıktığı iddia edilen alevler, kısa sürede tüm binayı sararken, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri tüyleri ürpertti. İş merkezinin yanında bulunan siteden araçlarıyla kaçanlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kendi binalarına da sıçrama ihtimaline karşı canlarını kurtarmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, siteye ait otoparkta bulunan aracına binen bir vatandaş can havliyle kaçmaya çalıştı. Dumanların kapladığı anlarda, yanındaki küçük çocuk ile gelen bir kişi ise seyir halindeki araç tarafından iki kez ezilme tehlikesi atlattı.

Alevler 33 araç ve 130 itfaiye erinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yakın sitedekiler ise derin bir nefes aldı.