Bursa'daki meslek liselerinin döner sermaye geliri 130 milyona ulaştı

Meslek liseleri Milli Teknoloji Hamlesinin Başkenti Bursa’da ’eğitimin üreten yüzü’ olmaya devam ediyor. Bursa’daki meslek liseleri, 2021 yılını 33 milyon lira ciro ile kapatırken, bugün itibarıyla 130 milyon TL’lik üretim gerçekleştirdikleri açıklandı.

Bursa’da mesleki liselerinde eğitim-istihdam-üretim alanında büyük bir değişim ve gelişim yaşandığı ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bursa, bir sanayi şehri ve çok yüksek bir potansiyeli var. Aynı zamanda Bursa, hem stratejik teknolojiyi hem stratejik sanayiyi hem de son dönemdeki milli üretimi çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Mesleki eğitimin çıtasını çok daha yukarılara çıkarmak için ekip arkadaşlarımla birlikte Bakanlığımızın geliştirdiği politikalar doğrultusunda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bursa’nın mesleki eğitimde geldiği nokta önemli bir başarı göstergesi oldu” dedi.

Bursa’daki meslek liselerinde döner sermaye çerçevesinde yapılan üretimden elde edilen gelirde tarihi bir başarı yakalandığını ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Meslek liseleri özellikle yaptıkları ürünlerle sadece bir mesleki eğitim olarak değil aynı zamanda toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da çok önemli boşlukları doldurmaya başladı. Bizler de okullarımızda üretimin geniş bir alana yayılması için etkili adımlar atıyoruz. Meslek liselerimiz bugün artık pek çok alanda üretim yapmaya başladı. Mobilya malzemelerinin üretimi, elektrik-elektronik ve bilişim alanlarındaki teknik hizmetler, Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarımız için üretilen ekmek fırınlarını ilk akla gelen çalışmalar arasında sıralayabilirim. Meslek liselerimiz, 2017 yılında 5,6 milyon lira gelir ederken salgın sürecinin yaşandığı 2020 yılında bu rakamı 19,8 milyon liraya yükseltti. 2021 yılını ise 33 milyon lira ciro ile kapatan Bursa, bugün itibarıyla 130 milyon TL’lik üretim gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı. 85 meslek lisemizden 51’inde Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş durumda. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte, “üreterek öğrenme” odağında yürüttüğümüz döner sermaye işlerinin gelişimi için büyük bir şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımızın bu çerçevede bir başlangıç yapmalarını ve üretim sisteminin içinde yer almaları için onları teşvik ediyoruz. Öğrencilerimiz üreterek öğreniyor, aynı zamanda okurken para kazanmaya başlamış oluyorlar. Öğrencilerimizin üreterek öğrenmeleri, mesleki eğitim ruhunun yakalanması için büyük önem arz ediyor” dedi.

Küreselleşen ekonomik yapı içinde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi sektör-öğrenci arasındaki buluşmanın sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bursa, döner sermaye çerçevesinde en çok gelir elde eden iller arasında yer alırken; Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, üretim geliriyle Türkiye’de ikincisi olma başarısı gösterdi. Üreten meslek liselerimiz, üreten güçlü Türkiye için çok büyük bir önem arz ediyor. Bursa mesleki eğitim alanında oldukça güçlü sektör kümelenmesinin olduğu önemli iller arasında yer alıyor. Bizlere bu süreçte desteklerini her zaman yanında hissettiğimiz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, şehrimizde mesleki eğitime gönül vermiş tüm paydaşlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.