Bursa'daki orman yangını 3. gününde... Gökyüzünü kaplayan duman bulutundan göz gözü görmüyor

Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür süren orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Geniş bir alanı kül eden yangının boyutu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Rüzgarsız hava, bölgeyi sis ile kapladı.

Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz’da başlayan orman yangını 3. gününde de devam ediyor. Yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi. Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturduğu görüldü. Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.