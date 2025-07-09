Bursa'daki orman yangını devam ediyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa, Güngören ve Maksempınar Mahalleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bursa'daki orman yangını devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa, Güngören ve Maksempınar Mahalleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Saat 18.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 4 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile havadan 200’den fazla personel ile karadan müdahale devam ediyor.

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