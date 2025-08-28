Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan orman yangını, Marmaracık ve Seymen mahallelerini de tehdit etmişti. Çiftlikteki hayvanlar ekipler tarafından kurtarılırken, yangına havadan ve karadan mücadeleyle enerjisi düşürülmüştü. 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün, ilimiz Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde saat 13.45’te ihbarı alınan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.