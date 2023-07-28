Bursa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler intikal etti. Helikopterle alevlere havadan müdahale edilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Vatandaşlar da alevleri söndürmek için ekiplere yardımcı olurken, dumanlar şehrin her noktasından da görüldü.