Bursa'daki orman yangınları büyüyor

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kızılçam ormanlarının yandığı bölgede söndürme çalışmalarına katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık hem Kestel ilçesi Ağlaşan hem de Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallelerinden çift koldan söndürme çalışmaları yapıldığını belirterek,Ağlaşan'dan başlayarak Dışkayaya kadar ulaşan yangına bir taraftan devletimizin helikopterleri diğer taraftan itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Allah razı olsun çiftçilerimizde destek veriyor. Bursa'mıza Kestel ve Gürsu ilçelerimize büyük geçmiş olsun dedi.

Bursa'daki orman yangınları büyüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kızılçam ormanlarının yandığı bölgede söndürme çalışmalarına katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık hem Kestel ilçesi Ağlaşan hem de Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallelerinden çift koldan söndürme çalışmaları yapıldığını belirterek,"Ağlaşan’dan başlayarak Dışkayaya kadar ulaşan yangına bir taraftan devletimizin helikopterleri diğer taraftan itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Allah razı olsun çiftçilerimizde destek veriyor. Bursa’mıza Kestel ve Gürsu ilçelerimize büyük geçmiş olsun" dedi.

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