Bursa'daki orman yangınlarına havadan yoğun müdahale

Bursa'da devam eden orman yangınlarına, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla havadan müdahale ediliyor.

Bursa'daki orman yangınlarına havadan yoğun müdahale
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da devam eden orman yangınlarına, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla havadan müdahale ediliyor.

Bursa’da etkili olan, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle çıkan orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle gerçekleştirilen müdahale anları havadan görüntülendi.

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Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekipler ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Helikopterler ile yangın söndürme uçakları yangın bölgesinde peş peşe müdahalelerde bulunuyor.

Bölgedeki söndürme çalışmalarında çok sayıda personelin müdahale etmesinin yanı sıra yerel halkın da yer aldığı gönüllü ekipler de destek veriyor.