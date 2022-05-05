Bursa'daki otobüs kazasını yaşayan yolcular dehşeti anlattı

Bursa'da meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını yaşayanlar anlattı. Bir yolcu, Bir anda otobüsü kenara çektiler ve kaza o an meydana geldi dedi. Olay yeri de İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

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  • 05.05.2022 17:58
  • Güncelleme: 05.05.2022 18:12
Bursa'daki otobüs kazasını yaşayan yolcular dehşeti anlattı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bursa’da meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını yaşayanlar anlattı. Bir yolcu, "Bir anda otobüsü kenara çektiler ve kaza o an meydana geldi" dedi. Olay yeri de İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, kaza 16.00 sıralarında Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 16 JZD plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki 24 ZSZ plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otobüsün arka kısmında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı. Kazayı yaşayan otobüs yolcuları anlattı.

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Kucağında kedisi ile yolculuk eden bir kadın yolcu, "Otobüs durdu. Ben orta koltuğun yanındaydım. Muavini ara kapının oraya gittiğini gördüm. Ondan sonra çarpışma oldu. Vefat eden kişi iki yada üç koltuk arkamdaydı. Bir anda otobüsü kenara çektiler muavin de orta kapıya gitti ve o sırada meydana geldi. Çok büyük bir ses çıktı ve her yerimiz benzin oldu. Üstümde benzin kokusu var. Kedim yanımdaydı ve çantası açıktı. Kedimi kaybettim ve onu buldum. İnsanlar çok panik halindeydi" dedi.

"Bir kişinin kolunun koptuğunu gördüm"

Kazada arkadaşlarının ağır yaralandığını söyleyen yolcu çift ise, "Arkamı dönüp baktığımda otobüsün yıkılarak bize doğru geldiğini gördüm ve hemen eşime sarıldım. Yanımda oturan arkadaşım ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin de kolunun koptuğunu gördüm. Diyecek bir şey yok. Allah herkesin yardımcısı olsun, sabırlar diliyorum. Arkadan tır çarpmış sadece güçlü bir ses duydum. Arkadaşımızın durumu çok kötü" diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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