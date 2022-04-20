Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı

Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırıda şehit olan ceza infaz memuru Cengiz Yiğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 20.04.2022 10:34
  • Güncelleme: 20.04.2022 10:48
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bursa’da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırıda şehit olan ceza infaz memuru Cengiz Yiğit’in Gemlik’teki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi memleketi Ağrı’da toprağa verilecek.

Bursa’da sabah 7.30 sıralarda uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne saldırı düzenlendi. Saldırıda 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit olurken, 1’i ağır olmak üzere 4 memur yaralandı. Memurlardan 2’si taburcu edildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

1986 Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van’da işçi olarak göreve başladı. 2011’de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçici görevle çalışıyordu.

Şehit Cengiz Yiğit’in Gemlik’teki evine Türk bayrağı asılırken, şehidin arkadaşları da eve geldi. Şehit Cengiz Yiğit’in cenazesi memleketi Ağrı’da toprağa verilecek.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

3
İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

4
TEM'de zincirleme kaza, 2'si ağır 6 yaralı

TEM’de zincirleme kaza, 2’si ağır 6 yaralı

5
15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

6
Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

DAHA FAZLA
Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır