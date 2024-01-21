Bursa'daki su kuşları tek tek sayıldı

Bursa’da 2024 yılı kış ortası su kuşu sayımları Kocaçay Deltası, Uluabat Gölü ve İznik Gölü sulak alanlarında gerçekleşti.

Türkiye’de yer alan farklı ekosistemlerde yayılış gösteren türlerin envanter, izleme ve koruma çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve STK’ların da desteğiyle yürütülmektedir. Su kuşu sayımları Uluabat Gölü (Ramsar Alanı), Kocaçay Deltası ve İznik Gölü sulak alanlarında sırasıyla 46 noktadan gerçekleştirildi. Uluabat Gölü Sulak Alanı’nda gerçekleştirilen sayımda 3 binin üzerinde Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) gözlendi. Bu tür, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Nesli Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi’nde Endangered (Nesli Tehdit Altında) olarak sınıflandırılmaktadır. Tüm dünyada popülasyon trendi azalma eğilimindedir. Avrupa’da kışlayan birey sayısının 7 bin 500 ile 15 bin 900 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Sayımlardan elde edilen diğer veriler ise, ilerleyen tarihte yetkililer tarafından yayımlanacağı açıklandı.

Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), 1967 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen küresel bir organizasyon olan Uluslararası Su Kuşu Sayımları’nın (International Waterbird Census- IWC) bir parçası olarak Türkiye’de de gerçekleştirilmektedir. Sayımlar, her yıl su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri Ocak-Şubat aylarında, Batı Palearktik ve Güneybatı Asya’da 100’den fazla ülkede yer alan 20 bin sulak alanda, geneli gönüllülerden oluşan yaklaşık 11 bin kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Her yıl ortalama 175 türe ait 20 milyon su kuşu sayılmaktadır. Sayımların en önemli özelliği, sahip olduğu uzun dönemli bakış açısıdır. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olmaktadır.