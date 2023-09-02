Bursa'daki yangın havadan görüntülendi

Bursa’da çıkan orman yangını havadan görüntülendi.

Bursa’da saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri de bölgede canla başla alevleri söndürmek için mücadele ediyor. Çıkan yangının büyüklüğü havadan böyle görüntülendi. Yangına 8 helikopter 6 uçak müdahale ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelere bağlı 50 araç ve 200 personelde karadan çalışmalarını sürdürüyor.