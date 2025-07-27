Bursa'daki yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Bolu’dan gönüllü olarak gelen su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Kazadaki son durumu Bursa Valiliği paylaştı.

Yangının Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bolu’dan yangına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllülerden biri olan Kazım Bayrak, su tankeriyle birlikte müdahale bölgesine ilerlediği sırada kaza meydana geldi. Engebeli arazide ilerleyen tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. .

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kazım Bayrak’ın Bolu’dan hiçbir ücret talep etmeden, tamamen gönüllü olarak yangınla mücadeleye katıldığı öğrenildi. 3 kişinin vefat haberi ailelerini ve bölgede görev yapan ekipleri yasa boğdu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada hayatını kaybeden gönüllülerin ailelerine başsağlığı diledi