Bursa'dan 15 madalya ve 8 kupa ile döndüler

1308 Osmaneli Belediye Spor Karate takımı, Bursa’da gerçekleştirilen İllerarası Karate Ligi Final etabında büyük başarı elde etti.

15 Ocak’ta 18 il, 51 kulüp ve 820 sporcunun katılımıyla düzenlenen Bursa İllerarası Karate Ligi Final etabında 1308 Osmaneli Belediye Spor 15 madalya ve 8 kupa ile geri döndüler. Turnuvada Tuğba Çürük, M. Gökalp Göybulak kategorilerinde 1’incilik alırkeni, Yusuf Nuri Düger, Ömer Yavaş, G. Beyza Göybulak, Hüma Zeynep Kaya, Ümeyne Mina Özel, F. Oğuzhan Berber kategorilerinde ikinci, İ. Nisa Bozkurt, M. Yağız Kurnaz, M. Yağız Kurnaz Kata, Rümeysa Gökenç, Buğlem Ay, Berra Kıral ve Ecrin Turunç kategorilerinde üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.