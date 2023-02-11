Bursa'dan depremzedelere 600 adet soba yardımı

Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen kampanyada toplanan 600 soba ve ekipman, deprem bölgesindeki afetzedelere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (BESOB) bağlı Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından, soba üreticilerine ve esnafa yapılan çağrı sonucunda 600 soba ve ekipman toplandı.

Toplanan soba ve ekipmanları, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyelerinin aracılığıyla deprem bölgesindeki afetzedelere iletilmek üzere yola çıktı.

Törene, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Marmara Bölge Birliği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Bedri Gülşen, BESOB Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda soba üreticisi ve esnaf katıldı.

“Esnaf teşkilatı her zaman göreve hazır”

Törende konuşan Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Marmara Bölge Birliği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, “Ülkemizin başına çok büyük bir felaket geldi. Çok can kaybımız var. Gün, birlik ve beraberlik günü. Esnaf teşkilatı her zaman bütün meslek dallarıyla yardıma koşmuştur bütün felaketlerde. Bu felakette de yardımcı oluyor. Odamızı, böylesine önemli bir görevi yerine getirdikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Destek sağlayan sobacı esnaflarımıza da minnettarım” dedi.

“Yardımlarımız hız kesmeyecek”

Yaşanan deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise BESOB’un tüm imkanlarını, afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber ettiklerini söyledi. Bilgit, “Yardım çağrımıza kulak veren tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Acılarımız büyüktür. Ülkemiz bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşacağının işaretini vermiştir. Sizlere de yaptığınız soba bağışları için çok teşekkür ederiz. Buraya destek veren herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Yardım çalışmalarımız hız kesmeden sürecek” diye konuştu.

“Sobacılar olarak tek yürek olduk”

Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Başkanı Bedri Gülşen de “Bizler sobacı esnafı olarak, imalatçı olsun, satıcı olsun tek yürek olduk. Bugün 600 sobayı bölgeye araçlara yüklemek suretiyle gönderiyoruz. Emeği geçen esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah, binlerine bin katsın diyorum. Kendileri hiçbir zaman bizi boş çevirmediler” ifadelerini kullandı.