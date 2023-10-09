Bursa, Demirtaş'a aktı

Bursa’da yaklaşık 15 yıl atıl halde kaldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden kente kazandırılan Demirtaş Mesire Alanı, açılışının ardından adeta Bursalıların akınına uğradı. Sadece Pazar günü yaklaşık bin 500 aracın giriş yaptığı alanda 5 bine yakın vatandaş keyifli bir gün geçirirken, bin 100 kişi tubing pistinde suni kayak heyecanı yaşadı, 730 kişi de BURFAŞ tesisinden yararlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi çerçevesinde kente yeniden kazandırılan Demirtaş Mesire Alanı, yıllar önceki hareketli günlerine döndü. 1991 yılında Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan ancak bakımsızlık ve çevrede açılan taş ocakları yüzünden son yıllarda adeta terk edilen Demirtaş, yine bir cazibe merkezi haline geldi. Büyükşehir Belediyesi’nce Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisi alınan 35 bin 200 metrekarelik alana kafeterya, büfe, çocuk oyun alanları, piknik alanları, oturma ve dinlenme alanları, otopark, tuvalet, yürüyüş yolları ve güvenlik binası kazandırıldı. Mesire alanına yapılan 150 ve 400 metre uzunluğunda özel olarak tasarlanan sert plastik bir zemin üzerinde vatandaşlara suni kayak heyecanı yaşatacak 2 tubing pisti de bölgeye ayrı bir değer kattı. Bölgeye daha konforlu erişimi sağlamak amacıyla da 5 kilometrelik yeni yol da yapıldı.

Hafta sonu izdihamı

Demirtaş Mesire Alanı, açılışının ardından özellikle hafta sonları Bursalıların akınına uğradı. Bölgenin yeniden halka açılmasını özlemle bekleyen vatandaşlar, özellikle Pazar günü Demirtaş’a akın etti. Sadece Pazar günü bin 500’e yakın aracın giriş yaptığı Demirtaş Mesire Alanı’nda yaklaşık 5 bin vatandaş, gönüllerince bir hafta sonu geçirdi. Özellikle tubing pistleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, bin 100 vatandaş, tubingle suni kayak heyecanını yaşama imkanı buldu. BURFAŞ tesisinin de 730 kişiyi ağırladığı hafta sonunda yaşanan yoğunluk, böyle bir alana olan ihtiyacı da gözler önüne serdi. Demirtaş’ın önceden bakımsız ve güvensiz bir alan olduğunu bu nedenle de gelmekten çekindiklerini belirten vatandaşlar, yapılan düzenlemeler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.