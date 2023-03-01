Bursa, deprem bölgesinde gönüllere dokunuyor

Hatay’da deprem mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için mahalle mahalle gezen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ‘Serebral Palsi’ hastası bir gencin ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi Bursa’dan temin ederek ailesine teslim etti.

Yaraları sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardım malzemelerinin dağıtımından konteyner kent ve seyyar tuvalet kurulumlarına, çocuklara oyun alanları oluşturulmasından sokak hayvanlarının beslenmesine kadar ihtiyaç duyulan her konuda durmadan çalışıyor. Asrın felaketine tanık olan özel ihtiyaçları olan bireyleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Antakya’nın Maşuklu Mahallesi’nde yaşayan doğuştan ‘Serebral Palsi’ hastası Cem Mehmetoğlu’nun ihtiyacına da duyarsız kalmadı. 26 yaşındaki gencin ailesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iletişim kurarak yatabilen tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Özel siparişle Bursa’dan getirilen sandalye, ekipler tarafından özel ihtiyaçları olan gencin ailesine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bir arkadaşı vasıtasıyla ulaştıklarını söyleyen amca Tahir Mehmetoğlu, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Arkadaşımız sağ olsun, başkanımıza ulaştı. Yardımlar bizlere yapıldı. Ekipler giysi, gıda, mama gibi tüm ihtiyaçları getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan ve belediyeden Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ederim” dedi.