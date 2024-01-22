Bursa DownTown'da 'Lohusa' gecesi

Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa’nın Bursa galası dün akşam DownTown AVM Sinema Kino Salonu’nda gerçekleşti. Kahkaha dolu anlara sahne olan galada, davetliler oyuncuları ayakta alkışladı.

Oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın merakla beklenen yeni filmi ’Lohusa’ 19 Ocak’ta sinemaseverlerle buluştu. İzleyenlerin hayatına kahkaha katan filmin Bursa galası ise dün akşam DownTown AVM Sinema Kino Salonunda gerçekleşti.

Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Lohusa’nıngalasına filmin oyuncuları; Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu katıldı.

Film öncesi izleyicilerle buluşan oyuncular pasta kesti ve film hakkında açıklamalarda bulundular.

Filmin başrol oyuncusu Gupse Özay, “Bursa’daki bu yoğun ilgiden gerçekten çok memnun kaldım. Bir sonraki filmin ilk galasını kesinlikle Bursa’da yapmak istiyorum.

Bursalı oyuncu Onur Gürçay, "Doğduğum mahalledeyim diyebilirim. Bursa’nın Hürriyet Mahallesi’nde hayata gözlerimi açtım. Mahalleme böyle gelmek benim için çok güzel" dedi.

Kadrodaki diğer Bursalı oyuncu Alper Baytekin ise izleyicilere sorduğu, "Hangimiz daha çok tanınıyoruz?" sorusuyla salonda komik anlar yaşattı.

Bursa’da faaliyetlerini sürdüren Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri de Gupse Özay’a çiçek, Onur Gürçay’a plaket takdim etti.

Lohusa filminin gösterildiği sinema salonunda açılan pankartlar ise geceye damga vurdu. Söz konusu pankartlar; ’Lohusacılar’, ’ Bizlik bir şey yokçular’ şeklinde oluştu.

Salonun doluluğu ve davetlilerin yoğun ilgisinden dolayı oyuncular Bursa’dan çok mutlu ayrıldı.

Film taze ebeveynlerin yaşadığı komik olayların bir kahkaha tufanına dönüştüğü ilk 40 günü anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşma gününü heyecanla bekleyen bir çift olarak hikayenin merkezinde yer alıyor.

Gupse Özay ’Lohusa’ filmiyle ilgili, yeni anne ve baba olanlar için ayna görevi görecek bir yapım olduğunu söyledi. Filmin ayrıca geçmişte anne ve baba olanlara nostalji yaşatacağı belirtildi.