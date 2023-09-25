Bursa, dünyaca ünlü 70 astronot ve kozmonotu ağırlıyor

Bursa, uzay ve havacılık alanında tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM ile iş dünyası için referans eğitim merkezi olarak kente kazandırdığı Bursa Business School’un ev sahipliğinde 70 astronot ve kozmonot Bursa’da buluştu.

Uzay Kaşifleri Derneği’nin (Association of Space Explorers- ASE) 34’üncü kez düzenlediği Planetary Congress’in ana teması, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ sözünden yola çıkılarak belirlendi.“Türkiye olarak uzay çalışmalarına büyük önem veriyoruz”

TBMM; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, böylesine önemli bir kongrenin Bursa’da gerçekleşmesinde emeği olan GUHEM’e ve tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Teknik oturumları, bilim toplum etkinlikleriyle çok kapsamlı bir programda yeni uzay ekonomisi ve uzay programlarından derin uzay teknolojilerine kadar birçok konunun ele alınacağını ifade eden Mustafa Varank, “İlham kaynağı olacak bir organizasyon. Uzay yarışında öne çıkan ülkelere baktığınızda ekonomik anlamda dünyanın güçlü ülkeli olduğunu görebiliyoruz. Biz de bu doğrultuda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Cumhurbaşkanımız liderliğinde uzay çalışmalarına hız kazandırdık. Türkiye’nin ayaklara yere basan hedefleri var. Türkiye’nin yüzyılını inşa ederken artık daha büyük bir coşkuyla uzayda ‘biz de varız’ diyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uzay alanındaki yetkinliklerimizi ileri noktaya taşımayı hedefliyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insanlığın uzaya olan ilgisinin insanlık tarihi kadar eskiye dayandığını söyledi. Ulaştırmadan haberleşmeye, sağlıktan iklim değişikliğine kadar birçok alanda kritik çözümlerin kaynağı olan uzaydan daha fazla faydalanılması gerektiğinin altını çizen Bakan Kacır, dünya ülkelerinin etkin ve adil şekilde elini taşın altına koymasıyla bunun mümkün olabileceğini belirtti. Bakan Kacır, “Hiç kimseyi geride bırakmadan, herkesin hem uzay teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak, hem de teknoloji geliştirme kabiliyetlerine erişimini demokratikleştirmek zorundayız. Dünyanın teknolojik tekellere değil, iş birliklerine ihtiyacı var. İnsanlığın, kutuplaşmaya değil, birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Bugün biz Türkiye olarak; milli altyapılarımız, yeteneklerimiz ve yetişmiş insan kaynağımız ile uzayın barışçıl ve adil kullanımına katkı sunmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla uzay alanındaki yetkinliklerimizi çok daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“2030’a kadar 10 hedefimiz var”

Türkiye’nin uzaydaki çalışmalarını koordine etmek üzere 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduklarını, Türkiye’nin uzay alanındaki somut hedeflerini ortaya koyan Milli Uzay Programı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021’de tüm dünya ile paylaşıldığına işaret eden Kacır, “Bununla birlikte, 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığımız 10 hedefimiz var. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında, ülkemizin insanlı ilk uzay görevini tasarladık. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek İlk Türk Uzay Yolcumuz, tıptan malzeme bilimine kadar 13 farklı bilimsel deneyi icra edecek. Halen eğitimleri devam eden ilk Türk uzay yolcularımız bu programda bizlerle birlikteler. Milli Uzay Programı’nın tüm hedeflerine ancak ve ancak ülkemizde güçlü teknolojik ve fiziki altyapı oluşturarak, gençlerimize doğru fırsatları sunarak ve onların yetkinliklerini geliştirerek ulaşacağımızı biliyoruz. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST ile gençlerimiz insansız hava araçlarından roketlere, model uydulardan jet motorlara kadar farklı alanlarda teknolojiler tasarlayıp geliştirme imkanına kavuşuyor.” mesajını verdi.

“Uzayda biz de varız”

Bakan Mehmet Fatih Kacır, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturmak amacıyla Bilim Merkezlerini hayata geçirdiklerini belirterek, “Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM bu alanda en iyi örnek. GUHEM, Türkiye’nin ‘uzay ve havacılık’ temalı ilk bilim merkezi. GUHEM, Türkiye’yi uzay ve havacılık konusunda daha da ileriye taşıyacak. Geleceğin astronotlarının, bilim insanlarının, pilotlarının ve mühendislerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte, Milli Uzay Programı’mızın başarıya ulaşması için uluslararası iş birliklerinin kritik rol oynadığının farkındayız. Bu bilinçle, uzay bilimleri ve teknolojileri alanında iş birliklerini hayata geçiriyoruz. Uzayın tüm dünya için etkin ve faydalı kullanımı adına, barış ve iş birliği namına, Türkiye olarak, ‘Uzayda biz de varız!’ diyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken artık uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor, uzayın tüm insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanılması için daha fazla iş birliği gerçekleştiriyoruz. ‘İstikbal Göklerdedir’ temasıyla bu etkinliğin düzenlenmesini sağlayan başta Uzay Kaşifleri Derneği (ASE) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, teknolojiye dayalı uluslararası rekabetin uzaya taşındığını söyledi. Gelişmiş pek çok ülkenin stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğü bir dönemde, ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ atılımıyla Türkiye’nin kendi hedefleri, imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda dönüşümünü büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğini belirten Başkan Burkay, gökyüzünün sırlarını çözmenin insanların asırlardır süren hayali olduğunu ifade etti.

“İstikbal göklerdedir”

Başkan İbrahim Burkay, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere ‘İstikbal Göklerdedir’ hedefini göstermiştir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı ise teknolojik altyapısı ve dönüşüm potansiyeli ile lider kent Bursa’mıza uzay ve havacılık yolculuğunda yeni bir misyon yüklemiştir. Bizler de kentimiz için uzay ve havacılık alanlarında koyduğumuz hedefleri 2013 yılında ilan ederek Bursa’da yeni bir vizyon inşa ettik. Kümelenme ve sektörel dönüşümün hızlandırılması çalışmaları kapsamında hayata geçirdiğimiz uzay, havacılık ve savunma kümelenmemizde yer alan 120’den fazla firmamız bugün ulusal ve uluslararası alanda prestijli firmalarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyor” diye konuştu.

“GUHEM’i Türkiye’ye kazandırdık”

‘Türkiye’nin gökmeni neden Bursa’dan çıkmasın?’ diyerek Avrupa’nın en büyük uzay, havacılık ve eğitim merkezi GUHEM’i Türkiye’ye kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Burkay, “Bu hamleler 10 yıl önce bir hayal olarak görüldü. Ancak tarih bize hayal kurmadan başarıya ulaşılamayacağını öğretti. Gerek GUHEM, gerekse uzay, havacılık ve savunma alanında hayata geçirmiş olduğumuz projeler neticesinde artık stratejik alanlarda da adından söz ettiren bir Bursa var. Yaptıkları çalışmalarla önemli başarılara imza atmış astronotlar, kozmonotlar; alanında uzman bilim insanları ve ülkemizin ilk uzay yolcuları ile bir arada gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinlik yıllar önce ortaya koyduğumuz vizyonun ne kadar doğru ve önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri, TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde hayata geçirdiğimiz GUHEM, ülkemizin Milli Uzay Programı’nda da yer alan tarihi nitelikte bir projedir. BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

‘Bursa Business School’un vizyonu

Başkan Burkay, konuşmasında Kirazlıyayla’da hayata geçen ‘Bursa Business School’un vizyonunu da katılımcılarla paylaştı. BTSO olarak Kirazlıyayla Sanatoryumu gibi eşsiz bir mirasa sahip çıkarak, bu yapıyı inovatif bir yaklaşımla Bursa’ya yeniden kazandırdıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa Business School, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarıyla işbirliğinde, profesyoneller ve girişimcilerimiz için yeni ekonominin iş modellerinin belirlendiği bir merkez kimliği ile artık burada Bursa’mızın ve ülkemizin hizmetinde. Bursa Business School, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Uludağ’ı Davos yapalım’ vizyonunun gerçekleşmesi açısından da tarihi nitelikte bir adımdır. Üst düzey eğitimlerin verildiği, ulusal ve uluslararası kongrelerin ve yerli-yabancı doruk toplantılarının düzenlendiği bu nitelikli yapı, hedeflerimiz doğrultusunda sadece Bursa’mızın değil, yakın coğrafyamızın da referans eğitim üssü özelliğine sahip olacaktır” diye konuştu.

"Geleceğimiz gökyüzünde”

ASE Başkanı Reinhold Ewald yaptığı konuşmasında BTSO’ya ve GUHEM’e organizasyondan dolayı teşekkür etti. Tarihi bir günde tarihi bir mekanda güzel bir kongre gerçekleştirildiğini ifade eden Ewald, “Bursa’da olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Organizasyonumuzda uzay biliminde önemli astronotlarımızı ağırlıyoruz. Uzay aleminde artık Türkiye’nin de olduğunu görmek memnuniyet verici. Türkiye’nin astronot adayları da eğitimlerine devam ediyor. Türkiye gibi seçkin bir ülkeyi ve topluluğa aramıza hoş geldiniz diliyorum. Bu yılın teması da ‘İstikbal Göklerdedir’. Artık gökyüzü geleceği gösteriyor. Geleceğimiz gökyüzünde. Gelin birlikte geleceği inşa etmeye başlayalım” dedi.

“Aramıza hoş geldiniz”

Açılış konuşmalarının ardından teknik oturumlar yapıldı. Astronot Michael Lopez-Alegria yaptığı konuşmada, Türkiye’ye uzay çalışmalarında yaptığı başarılı girişimlerinden dolayı teşekkür etti. Uzay yolculuğunda artık Türkiye’nin de yer aldığını ifade den Alegria, “Türkiye bu yolculukta bizlere katıldı. Ortak bir vizyonumuz uzayda hedefi büyümek, öğrenmek ve keşfetmek. Türkiye ile güzel bir işbirliği yapacağız. Türkiye’nin harika misafirperverliğini kutlayalım. Mümkün olduğunca yıldızlar üzerindeki sınırlarımızı zorlayacağız. Hep birlikte çalışacağız” dedi.

5 gün boyunca dopdolu etkinlikler

Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, uluslararası dev etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. GUHEM ve Bursa Business School organizasyonuyla Bursa’ya gelen 70’ten fazla astronot 5 gün boyunca birbirinden önemli etkinliklerde yer alıyor. Dünyanın en prestijli isimlerini bir araya getiren etkinliğin teknik oturumları, BTSO tarafından hayata geçirilen iş dünyasının eğitim ve gelişim merkezi Bursa Business School Uludağ Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin ilk uzay yolcuları da zirvede

Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler çerçevesinde Türkiye’nin Gelecek Projeksiyonu oturumu çerçevesinde uzay meraklılarıyla buluşuyor. 27 Eylül Çarşamba günü GUHEM’i ziyaret edecek astronotlar ayrıca ‘Bilim-Toplum’ etkinlikleri çerçevesinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelecek.