Bursa Emniyet Müdürü Zaimoğlu göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Dr Sabit Akın Zaimoğlu törenle göreve başladı.

Bursa Emniyet Müdürü Zaimoğlu göreve başladı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edilen Dr Sabit Akın Zaimoğlu törenle göreve başladı.

Zaimoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Emniyet Müdürlüğü binasında tören mangası karşıladı. Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile tanışıp tek tek tokalaşan Zaimoğlu göreve başladı.

Zaimoğlu ilk mesaisinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaptı.