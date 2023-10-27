Bursa Emniyeti 'Huzur' uygulamalarını sürdürüyor

Bursa'da narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi.

Bursa Emniyeti 'Huzur' uygulamalarını sürdürüyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
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Bursa’da narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde uygulamaya, Çevik Kuvvet, Narkotik, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Uygulama çerçevesinde toplam 308 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerlerinde ruhsatsız silah, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, yapılan uygulamada toplam 195 araç sorgulandı.