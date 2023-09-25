Bursa Emniyeti'nden uyuşturuyla mücadele eğitimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde vatandaşlara uyuşturucaya karşı mücadelede konusunda bilgilendirmede bulunup broşür dağıttı.

Bursa Emniyeti'nden uyuşturuyla mücadele eğitimi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde vatandaşlara uyuşturucaya karşı mücadelede konusunda bilgilendirmede bulunup broşür dağıttı.

Bursa’da polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve trafikteki sürücülere uyuşturucaya yönelik bilgilendirmede bulundu. Uyuşturuyla mücadele çerçevesinde yaklaşık 2 binin üzerinde kişiye eğitim veren Bursa polisi, vatandaşlardan içici ve satıcılara karşı durumu kendilerine bildirmelerini istedi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.