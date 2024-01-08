Bursa emniyetinden öğrencilere 'Siber Güvenlik' eğitimi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Güvenlik konuları hakkında öğrencilere farkındalık eğitimleri düzenledi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü "Siber Güvenlik" konuları hakkında öğrencilere farkındalık eğitimleri düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siberay programı çerçevesinde 3 okula giderek toplamda 374 öğrenciye "Siber Güvenlik", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" konuları hakkında farkındalık eğitimleri düzenledi.